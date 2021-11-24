Среда, 24 Ноября 2021 00:42

АрмИнфо. Риск широкомасштабного столкновения зависит не от скопления сил у границы, так как это относительное понятие, а от агрессивной политики, которую Азербайджан ведет и вел всегда. Подобное мнение в ходе ответов на вопросы СМИ выразил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«И наша задача состоит в том, чтобы используя все международные лазейки, противостоять этой агрессивной политике», - добавил он. По большому счету за последние 15 лет, как отметил глава правительства, в политике Азербайджана мало что изменилось, более того, после 44-дневной войны она стала более агрессивной. По мнению премьера, эту агрессию Азербайджана необходимо использовать против них же.

Заявления азербайджанской стороны о Зангезурском коридоре, о присвоении того или иного участка Республики Армении Пашинян приравнял к международному хулиганству. В этой связи он отметил, что Азербайджан пытается превратить регион в джунгли.

«Используя международные рычаги, мы должны показать, что это является нападением на государственность, независимость, суверенность и демократию Армении», - сказал Пашинян, сообщив, что данный вопрос он намерен представить на предстоящем в США «Саммите демократии».

Этим он и пояснил причину подачи иска в Международный суд Гааги. Отметив, что на данном этапе ожидается предварительное решение Суда, премьер подчеркнул, что этот процесс очень важный, в том числе с точки зрения создания новых основ для Армении и Арцаха в вопросе урегулирования конфликта.