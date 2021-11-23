Вторник, 23 Ноября 2021 23:22

АрмИнфо.Когда мы говорим, о том, что для нас приемлемо предложение РФ о демаркации и делимитации границ, это не значит, что оно полностью отвечает нашим представлениям. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопросы СМИ и общественных организаций.

«Принимая это предложение, мы хотим показать, что готовы идти по пути поиска решений», - пояснил он.

Раскрывать каких-то деталей премьер не стал, обусловив это тем, что подобная позиция может свести к нулю всю реализованную ранее работу, в том числе дипломатическую. При этом глава правительства Армении отметил, что каких-либо секретов и существенных отличий по содержанию в сравнении с ранее представленными предложениями с российской стороны нет.

«Если бы на 100% это предложение отвечало нашим представлениям, то это значит, что Азербайджан с этим не согласиться. Мы должны придти к какому-то усредненному варианту», - сказал Пашинян.

По словам премьера, Россия на данный момент пытается вывести среднее между предложениями, озвученными с армянской и азербайджанской сторон. В этой связи он выразил благодарность руководству страны, главам внешнеполитического и оборонного ведомств РФ.

При этом он отметил, что работа вокруг этого вопроса проходит интенсивно в ежедневном режиме.