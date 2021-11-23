Вторник, 23 Ноября 2021 23:14

АрмИнфо.Агрессивная политика Азербайджана должна стать предметом международного обсуждения. Об этом, отвечая на вопросы СМИ и общественных организаций в прямом эфире, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он подчеркнул, что Азербайджан хочет воспользоваться как таковым правом победителя в войне, и начать диктовать условия, но это неприемлемо, поскольку подобного понятия даже в международной практике нет. Коснувшись выражений, озвученных азербайджанским президентом о коридоре, Пашинян в очередной раз охарактеризовал подобное посягательством на суверенную территорию Армении. «Что значит Зангезурский коридор, восточный Зангезур? Кто придумывает эти выражения? Мы не обсуждали и не обсуждаем коридорный вопрос. Но это не значит, что мы отказываемся от разблокировки транспортных и экономических коммуникаций», - подчеркнул он. Премьер-министр в этой связи подчеркнул, что именно об этом говорится в подписанных трехсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

«Если бы в трехстороннем заявлении от 9 ноября под каким-нибудь пунктом подразумевался «суверенный коридор», то записали бы сразу «суверенный коридор». Более того, в этом документе термин «коридор» используется в выражении «Лачинский коридор», который находится под контролем РФ», - заметил Пашинян.

При этом он отметил, что в рамках трехсторонней рабочей группы никогда не было от Азербайджана требований о коридоре. В заявлении от 11 января говорилось об использовании дорог по паритетному принципу и предусматривается, что дороги будут действовать в рамках суверенитета и территориальной целостности страны, по которой последние проходят. Однако сейчас, как отметил премьер, азербайджанская власть заявляет, что если Армения не предоставит коридор, то возьмет его посредством войной аннексии. Пашинян подчеркнул в очередной раз, что подобное поведение должно получить международную реакцию.



Армения заявляя, что готова предоставить через свою территорию железнодорожную и автомобильную связь Азербайджана с Нахиджеваном, по утверждению премьера, будет сама решать, через какие территории будет проходить эта дорога. «Если Азербайджан думает, что сможет за Армению решать, как проложить дороги, то этого не будет», - подчеркнул глава правительства.

«Власть в Азербайджане пытается развить логику коридора, которой не существует. И если кто-то в Армении кричит о том, что правительство сдает территории, то они должны понимать, что если бы в Армении действительно была бы такая власть, то не было бы выстрелов в Сюнике», - заключил он.