Вторник, 23 Ноября 2021 17:07

АрмИнфо.По инициативе главы Российского государства 26 ноября 2021 года в Сочи состоятся трёхсторонние переговоры Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, приуроченные к годовщине подписания Заявления о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта от 9 ноября 2020 года.

Как сообщает пресс-служба Кремля, планируется рассмотреть ход реализации договорённостей лидеров трёх стран от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также наметить дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе. Особое внимание будет уделено вопросам восстановления и развития торгово­экономических и транспортных связей. Предусмотрены также отдельные беседы Путина с Алиевым и Пашиняном.