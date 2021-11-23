Вторник, 23 Ноября 2021 16:22

АрмИнфо.Оппозиционная фракция "Айастан" "(Армения") 25 ноября проведет парламентские слушания, посвященные проблемам делимитации и демаркации границы с Азербайджаном.

Как говорится в заявлении блока "Айастан", в результате политики, проводимой действующей властью, армянский народ и государственность столкнулись с серьезнейшими вызовами. "Продолжающаяся турецко-азербайджанская агрессия привнесла в повестку дня вопрос о делимитации и демаркации между Арменией и Азербайджаном, в связи с чем заявления Никола Пашиняна и отдельных представителей правящего режима противоречат жизненным интересам армянского народа, могут стать неконтролируемой угрозой для физическому существованию нашего народа", - отметили в блоке.

В связи со срочностью вопроса, 25 ноября с 11:00-16:00 фракция "Айастан" инициировала парламентские слушания. Отмечается также, что фракцией внесен в оборот проект заявления Национального собрания о демаркации границы, в котором, в частности, Национальное собрание осуждает оккупацию территорий Республики Арцах, вторжение на суверенную территорию Республики Армения, невозвращение армянских военнопленных, пленных и других удерживаемых лиц в Баку. В заявлении также содержится призыв к правительству Армении воздержаться от любых переговоров, письменных или устных договоренностей, которые нарушают требования Конституции РА и волю армянского народа, выраженную в Декларации независимости. С текстом заявления можно ознакомиться, перейдя по ссылке: http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=64276/: