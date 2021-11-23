Вторник, 23 Ноября 2021 16:22

АрмИнфо. Обмен территориями между Арменией и Азербайджаном де-факто уже идет. К подобному логическому выводу нас подталкивает ряд факторов, в числе которых имевшее место 16 ноября очередное продвижение Азербайджана на территорию Армении. Также приходится констатировать, что говорится сторонами сегодня одно, а делается, при этом, совершенно другое. Подобное мнение выразил АрмИнфо независимый аналитик Саро Сароян.

"События, имевшие место 16 ноября продемонстрировали, что посредством военной агрессии в отношении Армении Баку, в числе всего прочего, решает и территориальные вопросы. Как результат подобных действий совершенно недавно руководство Армении официально подсчитало и озвучило цифру перешедших Азербайджану квадратных километров - 41. Важно отметить, что одновременно, хотя и в другом контексте Пашиняном был анонсирован обмен территориями между Арменией и Азербайджаном. И произойти это должно в ходе и по итогам делимитации и демаркации границ", - считает он.

По оценкам аналитика, данный обмен территориями имеет место под патронажем Москвы. И идет по теневому сценарию с целью впоследствии представить общественности уже его итоги. Последние, на его взгляд, в случае Армении будут представлены, оставшимися под юрисдикцией Еревана, анклавами. А в случае Азербайджана уже откусываемыми посредством военной агрессии кусками армянской территории.

Оценивая методику, в рамках которой проистекает данный процесс, Сароян подчеркнул, что до тех пор, пока военное давление, вооруженные атаки на территорию Армении будут себя оправдывать, Баку от этой тактики не отступится. И конечно же, не стоит ожидать от Алиева отказа от задействования военных механизмов сегодня - в условиях, когда стоит задача провалить тот или иной процесс.

Интерес РФ во всех данных коллизиях, на взгляд аналитика, заключается в скорейшем и по возможности по максимуму достижении выгодной для себя региональной конфигурации. В первую очередь в направлении Сюникской области. И конечно, реализации подковерных договоренностей между Москвой и Анкарой. Катализатором же подобной поспешности Москвы, согласно Сарояну, является постепенный, но неуклонный прозападный крен как урегулирования, собственно, проблемы Арцаха, так и процесса урегулирования отношений между Ереваном и Баку.