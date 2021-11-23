Вторник, 23 Ноября 2021 13:25

АрмИнфо.Достижение согласия между Арменией и Азербайджаном в текущих условиях - на фоне комплекса имеющихся противоречий и различий в понимании сторонами конфликта, предлагаемых им условий урегулирования отношений, представляется, невозможным. Подобное мнение выразил АрмИнфо Чрезвычайный и Полномочный Посол, востоковед, профессор Давид Ованнисян.

"На сегодняшний день сторонами конфликта при посредничестве РФ обсуждаются две серьезнейшие проблемы. Первая из них - разблокирование коммуникаций - видится одной стороной - Азербайджаном в виде коридора с признаками экстерриториальности, а второй стороной Арменией - исключительно в виде дороги через собственную территорию.

Вторая проблема - процесс делимитации и демаркации границ между двумя странами с их дальнейшим взаимным признанием также является предметом серьезных разногласий между Ереваном и Баку", - подчеркнул он.

Данные проблемы, на взгляд профессора, крайне важны для Армении, поскольку от них во многом зависит будущее страны, ее государственности. Однако, не менее важной задачей, согласно Ованнисяну, является сохранение в существующем виде оставшейся армянской части Арцаха. А возвращение на родину армянских пленных из Азербайджана так вообще является для Армении вопросом чести.

На этом фоне, Азербайджан, согласно Ованнисяну, преследует в вопросах коридора и определения границ интересы прямо противоположные армянским. К примеру, в вопросе Арцаха главной целью Баку является этническая чистка, посредством которой Арцаха превратится в территорию без армян. Он также отметил в качестве важной задачи Азербайджана обретение коридора через Сюник и определение посредством процесса делимитации и демаркации ряда территорий Армении как азербайджанских.

Отметив отсутствие у армянского общества каких-либо иллюзий относительно возможности установления полноценного мира с Азербайджаном по итогам поражения Армении в 44-х дневной войне, профессор охарактеризовал текущее состояние общества как дезориентированное. "Мы не знаем, кому верить, кому доверять, в каком мире мы живем и, соответственно, от кого и что нам ожидать. Все это в свою очередь является результатом, наблюдаемых в мире, глобальных, геополитических трансформаций", - заметил он. Трехсторонние заявления от 9 ноября 2020-го и 11 января 2021 года Ованнисян оценивает как ситуативные и направленные на скорейшее достижение прекращения огня и бойни в Арцахе. По его словам, об этом в числе всего прочего свидетельствует наличие в текстах документов целей, на фоне отсутствия путей и условий на которых эти цели должны быть достигнуты. Иными словами, согласно профессору, все эти вопросы были оставлены на будущее.

"Констатируя все эти реалии, необходимо отметить, что путь в направлении достижения упомянутых в заявлениях целей весьма сложен. Военная агрессия Азербайджана в отношении Армении 16 ноября обусловлена именно сложностью, шероховатостью данного пути. Соответственно, к сожалению, приходится констатировать, что столкновения на границе продолжатся. А проблемы, которые в Баку будут пытаться решать посредством оказания на Ереван военного давления, будут всегда. Как минимум, до тех пор, пока сторонами не будет пройден до конца путь, намеченный двумя трехсторонними заявлениями", - подытожил Ованнисян.