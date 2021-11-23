Вторник, 23 Ноября 2021 13:11

АрмИнфо.Ереван обратился к Москве с просьбой о посредничестве в нормализации армяно-турецких отношений. Об этом сообщил пресс- секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

По его словам, ряд партнеров Армении, в том числе Россия, выразили готовность выступить посредником в вопросе нормализации армяно-турецких отношений. "Ряд международных партнеров, в том числе Россия, заявили, что готовы содействовать процессу нормализации армяно-турецких отношений. И мы проинформировали Россию, что готовы начать процесс армяно-турецкой нормализации без предварительных условий. Когда и если подобный процесс начнется, естественно, мы предоставим информацию об этом", - сказал Унанян Радио Азатутюн.

При этом он заверил, что до сих пор прямых переговоров между Анкарой и Ереваном не было.

Унанян также прокомментировал циркулируемую в СМИ информации о том, что 26 ноября в Сочи состоится встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева при посредничестве российского лидера Владимира Путина. Так, по его словам, обсуждаются различные предложения в разных форматах.

"Когда будет достигнута договоренность о сроке, месте и формате, мы проинформируем заранее в разумные сроки", - добавил Ваан Унанян.

Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев согласились провести встречу в Брюсселе 15 декабря в рамках саммита Восточного партнерства.