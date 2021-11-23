Вторник, 23 Ноября 2021 13:09

АрмИнфо.Мэрия Еревана объявляет открытый публичный тендер на внедрение единой системы продажи билетов и выбор финансового оператора для общественного транспорта.

Как сообщает мэрия Еревана, внедрение билетной системы в общественном транспорте предусматривает программу комплексного улучшения сферы, без которой новая маршрутная сеть не сможет полноценно функционировать.

Новая программа, как отметили в столичной администрации, позволит повысить качество обслуживания в сфере общественного транспорта, предоставить удобный сервис покупки билета, обеспечит прозрачность системы; увеличить количество пассажиров и доходы, снизить затраты на техническое обслуживание. В целях повышения безопасности будет исключена продажа билетов непосредственно в автобусах, сокращено время ожидания транспорта на остановках, увеличена средняя скорость маршрутных такси.

В конкурсе могут участвовать юридические лица. Тендерные пакеты принимаются в течение 10 рабочих дней с даты публикации тендерных предложений. Конкурс открытый проводится в один тур. Срок подачи пакетов - не позднее 10 рабочих дней после публичного объявления тендера, - 7 декабря.

14 себтября с.г. на первом заседания 7-ой сессии Совета старейшин Еревана мэр армянской столицы Айк Марутян сообщил, что в Ереване в ближайшее время будет внедрена единая система электронных платежей за проезд в транспорте, которая позволит оплачивать банковскими картами, смартфонами и другими средствами. По его словам, требование оплаты только 100-драмовыми монетами в новых маленьких автобусах также является одной из особенностей переходного периода.