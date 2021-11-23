Вторник, 23 Ноября 2021 13:08

АрмИнфо. Между Арменией и Индией вскоре завершится процесс взаимного признания сертификатов о вакцинации против COVID- 19. Об этом стало известно в ходе встречи министра здравоохранения Армении Анаит Аванесян с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в Армении Кишаном Дан Девалем.

Как сообщает пресс-служба здравоохранительного ведомства, стороны обсудили процесс вакцинации против коронавируса, программы, направленные на переоснащение пунктов медпомощи в областях, а также возможности развития армяно-индийского сотрудничества в сфере фармацевтики.

Напомним, что в конце октября ЕС принял решение признать COVID-сертификаты, выданные в Армении. Согласно данному решению, Армения присоединилась к системе цифровых сертификатов ЕС, что позволяет гражданам Армении с COVID - сертификатами без дополнительных проверок въезжать в страны ЕС, а также на территорию нескольких государств, присоединившихся к данной системе.

Отметим, что по положению на 21 ноября в Армении вакцинировалось 1 110 891 человек, из коих первый компонент получили 738 887 граждан, и соответственно второй - 372 004. В Армении доступны без каких-либо ограничений антиковидные препараты российского производства (Спутник

V), британо-шведского (AstraZeneca), китайского (Коронавак и Синофарм) и производства американской компании Moderna <Спайквакс>.

По данным Минздрава Армении, с момента вспышки пандемии в стране подтвердилось 334 878 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 308 922 человека, скончалось - 7 356 (свыше 2,1% от числа заболевших).