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АрмИнфо. Между Арменией и Индией вскоре завершится процесс взаимного признания сертификатов о вакцинации против COVID- 19. Об этом стало известно в ходе встречи министра здравоохранения Армении Анаит Аванесян с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в Армении Кишаном Дан Девалем.
Как сообщает пресс-служба здравоохранительного ведомства, стороны обсудили процесс вакцинации против коронавируса, программы, направленные на переоснащение пунктов медпомощи в областях, а также возможности развития армяно-индийского сотрудничества в сфере фармацевтики.
Напомним, что в конце октября ЕС принял решение признать COVID-сертификаты, выданные в Армении. Согласно данному решению, Армения присоединилась к системе цифровых сертификатов ЕС, что позволяет гражданам Армении с COVID - сертификатами без дополнительных проверок въезжать в страны ЕС, а также на территорию нескольких государств, присоединившихся к данной системе.
Отметим, что по положению на 21 ноября в Армении вакцинировалось 1 110 891 человек, из коих первый компонент получили 738 887 граждан, и соответственно второй - 372 004. В Армении доступны без каких-либо ограничений антиковидные препараты российского производства (Спутник
V), британо-шведского (AstraZeneca), китайского (Коронавак и Синофарм) и производства американской компании Moderna <Спайквакс>.
По данным Минздрава Армении, с момента вспышки пандемии в стране подтвердилось 334 878 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 308 922 человека, скончалось - 7 356 (свыше 2,1% от числа заболевших).
|Омбудсмен Арцаха опубликовал доклад о незаконных преследованиях и судебных процессах над армянскими военнопленными со стороны Азербайджана
|Кремль подтвердил встречу Путин-Алиев-Пашинян в Сочи
|Представитель Вооруженных сил Армении завоевал титул чемпиона на Чемпионате мира по военной борьбе в Тегеране
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|Мэрия Еревана объявила тендер на внедрение единой системы продажи билетов в общественном транспорте
|Армения и Индия вскоре завершат процесс по взаимному признанию сертификатов о вакцинации против COVID-19
|Серж Саргсян отпущен на свободу под подписку о невыезде
|Письмо о вооруженном нападении Азербайджана на территорию Армении опубликовано в качестве официального документа Совбеза ООН
|В Ереване находится верховный представитель Альянса цивилизаций
|Минобороны Армении сообщило о гибели армянского военнослужащего от пули противника
|Артавазд Пелешян удостоился премии IDFA за неоценимый вклад в сферу киноматографа
|Армянские борцы принимают участие в 35-м чемпионате мира по военной борьбе в Иране
|Делегация Туркменистана приняла участие во встрече «Европейский Союз – Центральная Азия» в г.Душанбе
|Посол США позитивно оценил предстоящую встречу Алиев-Пашинян
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Армении вакцинацию от COVID-19 получили свыше 1.1 млн. граждан
|Ришар Ферран принял Алена Симоняна
|Делегация правительства Армении в Москве обсудит создание единой системы технического прикрытия железных дорог государств-членов ОДКБ
|Сотрудники ЮКЖД предотвратили ограбление платежного терминала
|Политик: Армении прямо сейчас предлагают помощь
|Омбудсмен представил конгрессмену Адаму Шиффу ситуацию с армянскими военнопленными и незаконным вторжением азербайджанских ВС на суверенную территорию Армении
|Армения обратилась в ЕСПЧ для защиты прав армянских военнослужащих, плененных Азербайджаном 16 ноября
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|Тегеран и Баку подпишут новые соглашения по добыче нефти и газа на Каспии
|Пашинян проинформировал Лукашенко о возможных путях развития ситуации на армяно-азербайджанской границе
|Армения и Сирия обсудили дестабилизирующую роль Турции в регионе
|Никол Пашинян 23 ноября в прямом эфире Facebook ответит на вопросы общественных организаций и СМИ
|Армения направит наблюдателей на парламентские выборы в Кыргызстан
|В Армении объявлен призыв резервистов на тренировочные сборы
|Минобороны РА: Обстановка на передовой относительно спокойная
|Серж Саргсян вызван в антикоррупционный комитет
|Ливанский депутат: Нынешние власти Армении не готовы организовать репатриацию армян на государственном уровне
|В Армении подтвердилось за сутки всего 272 случая заражения коронавирусом, выздоровело 1 873 человека
|Состоялся телефонный разговор Никола Пашиняна с Владимиром Путиным
|Граждане устроили акцию неповиновения в Ереване с требованием обнародовать документ, планируемый подписать с Азербайджаном
|Иран и Азербайджан обсудили возможности расширения экономического сотрудничества
|«Русские витязи» праздничным авиашоу над Ереваном отметили 111-летие Качинского военного училища
|Командир российской авиабазы: Все самолеты, базирующиеся на аэродроме «Эребуни» готовы выполнять задачи по предназначению
|Посольство США в Армении предупредило своих граждан избегать поездок по участкам Караундж-Давид-Бек и Капан-Чакатен
|Туркменистан избран членом Межправительственного совета Международной гидрологической программы ЮНЕСКО
|Суточное количество выявленных случаев заражения ковид в Армении составило 870, смертей - 41
|Никол Пашинян и Ильхам Алиев согласились встретиться в Брюсселе 15 декабря
|Глава МИД Армении принял делегацию Сейма Литвы
|Азербайджан передал Арцаху тела трёх армянских военнослужащих, погибших в ходе азербайджанской агрессии 16 ноября
|Как избежать оборотной стороны “Черной пятницы”. Несколько полезных советов от Конверс Банка.
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Еще не вечер: КГД разъяснил ситуацию с казино "Шангри-Ла", входящего в концерн "Мульти груп"
|Грузия отказалась от участия в инициативе <3+3>
|Анн Линде: ОБСЕ тесно работает c Россией по урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном
|Команда звездного армянского футболиста – один из фаворитов еврокубка
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|Аналитик: Обмен территориями между Арменией и Азербайджаном де-факто уже идет
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