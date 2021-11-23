Вторник, 23 Ноября 2021 10:40

АрмИнфо.Антикоррупционный комитет Армении выдвинул обвинение в отношении третьего президента Армении Сержа Саргсяна. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде. Об этом в интервью Общественному ТВ Армении сообщила пресс-секретарь антикоррупционного комитет Мариам Оганджанян.

"В рамках дела, расследуемого антикоррупционным комитетом, Сержу Саргсяну выдвинуто обвинение. Мерой пресечения избрана подписка о невыезде", - сказала Оганджанян.

Ранее адвокат третьего президента Армении сообщил, что антикоррупционный комитет вызвал Саргсяна в качестве обвиняемого, ему инкриминируется получение взятки от предпринимателя.

Отметим, что ранее на показаниях предпринимателя Сильвы Амбарцумян было возбуждено уголовное дело в отношении второго президента РА Роберта Кочаряна. По ее словам, она дала взятку в размере около 3 млн долларов Кочаряну чтобы эксплуатировать рудник.

А уже в феврале 2019 года Сильва Амбарцумян обвинила в лишении ее лицензии на эксплуатацию рудника третьего президента Армении Сержа Саргсяна, бывшего губернатора Сюникской области Сурика Хачатряна, бывшего премьер-министра Армении Тиграна Саркисяна и бывшего министра энергетики и природных ресурсов, покойного Армена Мовсисяна.