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 Вторник, 23 Ноября 2021 10:24
Марианна Мкртчян

Письмо о вооруженном нападении Азербайджана на территорию Армении опубликовано в качестве официального документа Совбеза ООН

Письмо о вооруженном нападении Азербайджана на территорию Армении опубликовано в качестве официального документа Совбеза ООН

АрмИнфо.Письмо о вооруженном нападении Азербайджана на территорию Армении,  направленное  16 ноября председателю Совета Безопасности ООН постпредом РА, опубликовано в качестве официального документа Совбеза. Об этом сообщает постоянное представительство Армении при ООН.

Документ доступен по следующей ссылке: https://undocs.org/en/S/2021/954.

Напомним, 16 ноября около 13:00 подразделения Вооруженных сил Азербайджана атаковали армянские позиции, расположенные в восточном направлении границы.  Противник использовал артиллерию, бронетехнику, огнестрельное оружие различного калибра. В результате ответных действий армянской стороны согласно МО РА, у противника имеются большие потери в живой силе и технике. У армянской стороны тоже есть потери.

В МО РА поздно вечером в тот же день сообщили, что согласно договоренности, достигнутой при посредничестве российской стороны, огонь  в восточном направлении границы  Армении прекращен с 18:30, ситуация относительно стабилизировалась. В МО РА обнародовали имена шести погибших армянских военнослужащих и сообщили о пленении противником 13 армянских военных. Отмечается, что потеряна связь с еще 24 военными. Сообщалось также о потере двух боевых позиций с армянской стороны.


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