Вторник, 23 Ноября 2021 10:24

АрмИнфо.Письмо о вооруженном нападении Азербайджана на территорию Армении, направленное 16 ноября председателю Совета Безопасности ООН постпредом РА, опубликовано в качестве официального документа Совбеза. Об этом сообщает постоянное представительство Армении при ООН.

Документ доступен по следующей ссылке: https://undocs.org/en/S/2021/954.

Напомним, 16 ноября около 13:00 подразделения Вооруженных сил Азербайджана атаковали армянские позиции, расположенные в восточном направлении границы. Противник использовал артиллерию, бронетехнику, огнестрельное оружие различного калибра. В результате ответных действий армянской стороны согласно МО РА, у противника имеются большие потери в живой силе и технике. У армянской стороны тоже есть потери.

В МО РА поздно вечером в тот же день сообщили, что согласно договоренности, достигнутой при посредничестве российской стороны, огонь в восточном направлении границы Армении прекращен с 18:30, ситуация относительно стабилизировалась. В МО РА обнародовали имена шести погибших армянских военнослужащих и сообщили о пленении противником 13 армянских военных. Отмечается, что потеряна связь с еще 24 военными. Сообщалось также о потере двух боевых позиций с армянской стороны.