Понедельник, 22 Ноября 2021 21:45

АрмИнфо.Минобороны Армении сообщило о гибели армянского военнослужащего срочной службы от пули противника.

Так, в сообщении МО РА отмечается, что 22 ноября около 18:10 подразделения Вооруженных сил Азербайджана открыли огонь из огнестрельного оружия различного калибра по армянским позициям на армяно-азербайджанской границе, в частности, в селе Норабак Гегаркуникской области. <В результате этих действий смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий срочной службы, рядовой Сурен Юрикович Сафарян (2002 г.р.).

Министерство обороны РА разделяет горечь утраты и выражает соболезнования членам семьи, родственникам и коллегам Сурена Сафаряна>, - отметили в МО РА, добавив, что по положению на 19:30 перестрелка прекратилась.