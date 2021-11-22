Понедельник, 22 Ноября 2021 19:25

АрмИнфо. На международном фестивале документального кино Амстердама (The International Documentary Film Festival Amsterdam - IDFA) армянский режиссер Артавазд Пелешян удостоился специальной премии Life achievement award (<За творческие достижения>), которая присуждается за неоценимый вклад в сфере кинематографа.

Как сообщает <Киноашхар>, церемония награждения состоялась в легендарном кинотеатре Амстердама Тушински.

В рамках фестиваля19 ноября в кинотеатре состоялась премьера европейская фильма Пелешяна <Природа>, продюсерами которого выступили французский фонд Fondation Cartier и немецкая компания ZKM.

Картина вышла в 2020 году и является первой работой режиссера после 30-летнего перерыва. Фильм является возвращением Маэстро к основной теме его творчества - противостояние и гармония человека и природы.

Говоря о важности фильмов армянского режиссера, директор фестиваля Орва Нирабия назвала его поэтом документального кино в истории кинематографа. Из-за проблем со здоровьем Пелешян лично не смог приехать в Амстердам. Награду вместо него получат директор Музея современного искусства <Картье>в Париже Эрве Шандес и румынский режиссер Андрей Уджика, после чего она будет отправлена в Армению.

Отметим, что кинофестиваль IDFA проходит в Амстердаме с 1988 года