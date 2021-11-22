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АрмИнфо. На международном фестивале документального кино Амстердама (The International Documentary Film Festival Amsterdam - IDFA) армянский режиссер Артавазд Пелешян удостоился специальной премии Life achievement award (<За творческие достижения>), которая присуждается за неоценимый вклад в сфере кинематографа.
Как сообщает <Киноашхар>, церемония награждения состоялась в легендарном кинотеатре Амстердама Тушински.
В рамках фестиваля19 ноября в кинотеатре состоялась премьера европейская фильма Пелешяна <Природа>, продюсерами которого выступили французский фонд Fondation Cartier и немецкая компания ZKM.
Картина вышла в 2020 году и является первой работой режиссера после 30-летнего перерыва. Фильм является возвращением Маэстро к основной теме его творчества - противостояние и гармония человека и природы.
Говоря о важности фильмов армянского режиссера, директор фестиваля Орва Нирабия назвала его поэтом документального кино в истории кинематографа. Из-за проблем со здоровьем Пелешян лично не смог приехать в Амстердам. Награду вместо него получат директор Музея современного искусства <Картье>в Париже Эрве Шандес и румынский режиссер Андрей Уджика, после чего она будет отправлена в Армению.
Отметим, что кинофестиваль IDFA проходит в Амстердаме с 1988 года
|Артавазд Пелешян удостоился премии IDFA за неоценимый вклад в сферу киноматографа
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|Посольство США в Армении предупредило своих граждан избегать поездок по участкам Караундж-Давид-Бек и Капан-Чакатен
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|Американский конгрессмен выразила поддержку территориальной целостности Армении и призвала Азербайджан уважать суверенитет РА
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|Минобороны Армении обнародовало имена 6 военнослужащих, погибших при отражении атаки ВС Азербайджана на восточных рубежах страны
|Глава МИД Армении рассказал коллеге из Греции о провокациях Азербайджана на суверенной территории РА
|Очередная агрессия Азербайджана является продолжением вторжения азербайджанских ВС в Гегаркуник и Сюник в мае текущего года: Мирзоян
|Мирзоян и Зась обсудили возможное задействование механизмов ОДКБ по стабилизации ситуации на границе
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