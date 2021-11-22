Понедельник, 22 Ноября 2021 16:53

АрмИнфо.По положению на 21 ноября в Армении вакцинировалось 1 110 891 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно источнику, из общего числа вакцинированных граждан, первый компонент получили 738 887 человек, и соответственно второй - 372 004.

Отметим, что днями ранее заместитель министра здравоохранения Артак Джумаян сообщал, что в Армении от общей численности вакцинированных граждан только 1,2% были госпитализированы.

По последним данным Министерства здравоохранения (на 6 сентября с.г. ) в Армении из числа вакцинированных граждан 96% приходилось на граждан Республики Армении, и соответственно 4% - на иностранцев. Наиболее активно процесс вакцинации проходит среди граждан, возрастная группа которых колеблется от 31 до 65 лет (свыше 68%).

В Армении доступны без каких-либо ограничений антиковидные препараты российского производства (Спутник V), британо-шведского

(AstraZeneca), китайского (Коронавак и Синофарм) и производства американской компании Moderna <Спайквакс>. Ранее сообщалось о переговорах на предмет приобретения вакцин американского производства Novavax, Johnson&Johnson и Phizer .

С момента вспышки пандемии в Армении зарегистрировано в общем счете 334 347 случаев заражения коронавирусом (14,4% от числа граждан сдавших тест), при этом выздоровело 307 484 человека (90,9%), скончалось - 7 308 (2,1%). В общей сложности в Армении провели 2 311 186 тестов на коронавирус.