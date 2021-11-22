Понедельник, 22 Ноября 2021 16:40

АрмИнфо.Омбудсмен Армении Арман Татоян поделился с конгрессменом США Адамом Шиффом вопросом, касающимся армянских военнопленных и представил факты о незаконном вторжении ВС Азербайджана на суверенную территорию Республики Армения, вооруженных нападениях азербайджанской стороны на армянские села, блокировке дорог, что лишено правовых оснований и является грубым нарушением прав человека.

Как говорится в официальном сообщении Защитника прав человека, площадка для подобных обсуждений была организована Армянским Национальным Комитетом Западного региона (The Armenian National Committee of America-Western Region (ANCA Western Region).

В частности, согласно источнику, Арман Татоян рассказал конгрессмену США о недавнем вторжении (16 ноября) Азербайджана на суверенную территорию Армении в Сюнике в непосредственной близости от населенных пунктов, что сопровождается нападениями и ставит под угрозу право на жизнь и здоровье мирных жителей. <Подразделения азербайджанских ВС незаконно расположились между городами и селами Республики Армении и угрожают жизни, здоровью населения, нарушая их нормальную жизнь>, - отметил Татоян.

Он также придал важность реакции международных инстанций в вопросе немедленного возвращения незаконно удерживаемых Азербайджаном армянских пленных, в том числе взятых в плен 16 ноября, и искусственных, лишенных правовых оснований, судебных процессов в их отношении. <Спонсируемое во всем мире азербайджанскими властями антиармянство, является целенаправленной политикой последних, направленной на сохранение вражды между двумя народами, что ставит под угрозу стабильность в их странах и правозащитную систему>, - сказал он.

Сообщается, что в ходе обсуждений Омбудсмен выразил благодарность конгрессмену Адаму Шиффу за его активную деятельность в направлении защиты прав человека.