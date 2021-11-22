Понедельник, 22 Ноября 2021 16:37

АрмИнфо. Необходимо отметить, что боестолкновениям 16 ноября предшествовала информация о встрече Путин - Пашинян - Алиев. И, судя по инсайдерской информации, можно констатировать, что армянский премьер отказался от нее в самый последний момент. Подобное выразил АрмИнфо российский эксперт по Южному Кавказу Андрей Арешев.

"Насколько я могу судить, г-н Пашиняна сегодня заботит лишь сохранение власти любой ценой. Для чего ему необходимо по возможности сбросить ответственность за непопулярные, невыгодные для Армении решения с собственной персоны на других. В случае Арцаха он решил эту проблему посредством множества жертв с целью преподнести себя в качестве спасителя нации. И теперь, когда ему это удалось, он и его команда работают по аналогичной схеме и в Сюнике", - подчеркнул он.

Наиболее приемлемым путем урегулирования создавшейся ситуации эксперт считает достижение договоренности по делимитации и демаркации границы. По прогнозам Арешева, чем дольше Ереван будет тянуть с подписанием соглашения по данному вопросу, тем более будет обостряться ситуация. Попытки же перекладывания ответственности за происходящее на границе на Россию, как и письменные обращения Армении России с целью оказания военного содействия против Азербайджана, он характеризует как бесперспективные.

Согласно Арешеву, Москва и так оказывает Еревану содействие по максимуму собственных возможностей. А в свете поддерживаемого Анкарой потенциального намерения Баку поставить ребром вопрос о целесообразности присутствия российских миротворцев в Арцахе, широкомасштабная эскалация с Азербайджаном в намерения России совершенно не входит. Не исключая наличия кое у кого в Ереване планов в направлении ухода России с Южного Кавказа в результате переформатирования геополитической карты региона, эксперт отметил, что подобные планы никоим образом не исходят из интересов армянского народа и государства.

"При всех своих очевидных недостатках прежние власти Армении, так или иначе, интересы государства отстаивали, не доводя дело до того, что бы границы Армении с Азербайджаном вынужденно охраняли бы российские пограничники. В этом свете, к Еревану возникают вопросы, поскольку Баку в нынешней ситуации навязывает Армении условия, именно пользуясь недееспособностью и слабостью ее нынешний власти. А единственным сдерживающим фактором является Россия. Ситуация продолжает меняться не в пользу Армении, что обусловлено последствиями ее проигрыша в 44-х дневной войне и усилением Турции в регионе. Российские миротворцы в Карабахе поддерживают новый статус-кво в среднесрочной перспективе. Будут ли они это делать в перспективе долгосрочной, с учетом дистанциированости Еревана от судьбы Карабаха, всецело зависит от договоренностей Москвы с Баку", - подчеркнул он.

В заключение Арешев привел еще один огрех руководства Армении - отсутствие внятной позиции по вопросу "зангезурского коридора", в результате чего и вопросами коммуникаций на Южном Кавказе также вынуждено занимается Москва. При этом, на его взгляд, данная тема искусственно раздувается усилиями Баку и Анкары, которым этот коридор выгоден. В то время как Москве и Тегерану этот коридор совершенно не нужен. Однако, ввиду неоднократно выраженных Баку намерений установить собственный пограничный и таможенный контроль в Лачине, в случае затягивания вопроса с коридором через Сюник, в условиях, на взгляд эксперта, недееспособности Еревана, и этот вопрос с Баку придется согласовывать Москве.