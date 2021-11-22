Понедельник, 22 Ноября 2021 12:56

АрмИнфо. Третий президент Армении Серж Саргсян вызван в антикоорупционный комитет в качестве обвиняемого. Об этом сообщил адвокат Саргсяна Амрам Макинян.

<Когда бездарная власть выбирает путь позора до конца : Только что получил уведомление от начальника управления антикоррупционного комитета Гр. Мушегяна о том, что третий президент РА Серж Саргсян вызван на допрос в качестве обвиняемого. И курьез в том, что три с половиной года они носились с показаниями Сильвы, сегодня <решили>, что она дала взятку также Сержу Саргсяну, и это в том случае, что еще два года назад Серж Саргсян был допрошен в качестве свидетеля и до сих пор ни одно новое обстоятельство в правовом плане не изменилось и не прибавилось. Ну хорошо, кроме Сильвы иных <героев> не знаете?>, - написал на своей странице в Facebook Амрам Макинян, пообещав позже представить подробности этого <правового позора>. Отметим, что ранее на показаниях предпринимателя Сильвы Амбарцумян было возбуждено уголовное дело в отношении второго президента РА Роберта Кочаряна. По ее словам, она дала взятку в размере около 3 млн долларов Кочаряну чтобы эксплуатировать рудник.

А уже в феврале 2019 года Сильва Амбарцумян обвинила в лишении ее лицензии на эксплуатацию рудника третьего президента Армении Сержа Саргсяна, бывшего губернатора Сюникской области Сурика Хачатряна, бывшего премьер-министра Армении Тиграна Саркисяна и бывшего министра энергетики и природных ресурсов, покойного Армена Мовсисяна.