Воскресенье, 21 Ноября 2021 22:26

АрмИнфо.Пилотажная группа «Русские витязи» праздничным авиашоу в небе над Ереваном отметила 111-летие Качинского военного училища.

Так, посол России в Армении Сергей Копыркин на торжественной церемонии перед авиашоу поздравил выпускников Качинского училища с этой датой.

«То, что мы сегодня буде иметь удовольствие видеть - высший пилотаж легендарной группы, которая известна во все мире - это, знак дружбы, уважения и солидарности со стороны Российской Федерации, ее руководства, руководства Минобороны России в отношении братского армянского народа. Это очень важно в этот непростой период, который переживает наша братская страна. И то, что мы сегодня увидим - это не только символ высшего пилотажа и боевого искусства российских летчиков, но и символ наших братских и союзнических отношений», - сказал посол.

В свою очередь командир российской авиационной военной базы Эребуни ЮВО, "Заслуженный военный лётчик России" полковник Александр Петров назвал замечательным решение руководства ВС РФ относительно того, чтобы пилотажная группа «Русские витязи» по возвращению с авиасалона в ОАЭ, в Ереване продемонстрировало программу, которая была представлена в Дубае.

«Большое спасибо «Русским витязям», что они эту программу покажут здесь, в Ереване. 4 самолета Су-30 СМ из состава 237 гвардейского полка продемонстрируют здесь весь комплекс программы высшего пилотажа, который был именно на салоне в этом году на Макс-2021 и демонстрировался в ОАЭ. Будут показаны режимы сверх маневренности, будет показан плотный ромб с участием 4 истребителей с перегрузкой на форсаже до 5-6 единиц», - сказал Петров.

Затем, уже по завершению красочного авиашоу, командир авиабазу Эребуни рассказал журналистам об истории образования Качинского училища.

«Старейшее училище летного состава, образованное в Крыму в местечке Качино в 1910 году – это первая авиационная школа, откуда началась история авиации. А когда прошел первый выпуск в 1912 году и эти летчики поступил в постовые части, мы и считаем датой образования военно-воздушных сил. То есть Качино на два года старше ВВС. Большое количество выпускников знаменитых оттуда, в том числе и героев Советского союза, летчиков-испытателей, летчиков-космонавтов. Вот и пилотажная группа «Русские витязи», которая сегодня выполняла пилотаж над Эребуни – три летчика из четырех пилотирующих – выпускник Качинского училища. Почему они оказались здесь – они возвращались с салона в Дубае, была спланирована посадка самолетов на аэродроме Эребуни для выполнения дозаправки и отдыха личного состава, руководство Минобороны Армении и России приняли решение сделать для жителей Еревана этот прекрасный подарок. Погода как видите прекрасная, пилотаж идеальный – это та программа, которая демонстрировалась на слоне в ОАЭ», - отметил Петров.

Летчики «Русских витязей» выполнили групповой, встречный и одиночный полеты на истребителях Су-30СМ. Зрители увидели такие фигуры высшего пилотажа, как «Петля Нестерова», «Бочка», «Колокол», «Зеркало», «Коробочка», «Стрела». Горожане и гости столицы смогли не только по наблюдать за красочным и захватывающим дух авиашоу, но также и познакомиться с этой железной машиной, выполняющей ошеломляющие фигуры высшего пилотаж на предельно близком расстоянии и низкой высоте. При выполнении некоторых фигур, расстояние между этими 30-тонными машинами составлял менее одного метра