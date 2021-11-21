Воскресенье, 21 Ноября 2021 22:23

АрмИнфо. Все самолеты, базирующиеся на аэродроме «Эребуни» готовы выполнять задачи по предназначению. Об этом 21 ноября в беседе с журналистами на вопрос АмИнфо заявил командир российской авиационной военной базы Эребуни ЮВО, "Заслуженный военный лётчик России" полковник Александр Петров, добавив, что информация о боеготовности личного состава носит секретный характер.

Отвечая на вопрос о взаимодействии с армянской стороной, Петров подчеркнул, что российская сторона активно взаимодействует с коллегами из Армении.

«Мы очень активно взаимодействуем с Минобороны Армении. Я как летчик активно взаимодействую с управлением авиации Минобороны Армении, также с командирами полк, которые базируются на аэродроме «Эребуни» и с командиром полка в Гюмри», - уточнил летчик, добавив, что и армянские и российские летчики в соответствии с указаниями руководства, осуществляют учебные полеты.

Он также подчеркнул, что российские летчики при подготовке не нарушат воздушных границ Турции, которая находится очень близко к аэродрому. «Мы не нарушаем воздушного пространства, все производится в строгом соответствии с руководящими документами и летными законами. То, что было продемонстрировано сегодня на аэродроме - это строго в пределах правил и никакие меры не были нарушены», - подытожил Петров.