Пятница, 19 Ноября 2021 16:49

АрмИнфо. Комитет государственных доходов (КГД) Армении выступил с разъяснением, в котором изложил свою позицию по решению суда о признании недействительными актов КГД в отношении компании "Онира клаб" (эксплуатирующая казино "Шангри-Ла"), на общую сумму около 6 млрд драмов.

"Комитет государственных доходов считает необходимым уточнить, что опубликованная в прессе информация о том, что ООО "Онира Клуб" "добилось признания недействительными актов Комитета государственных доходов на сумму около 6 млрд драмов", не отражает в полной мере текущее состояние судебного разбирательства по делу. Между КГД и компанией есть несколько судебных споров, один из которых касается акта проверки, остальные - решений о взыскании неисполненных налоговых обязательств", - говорится в разъяснении Комитета.

Так, согласно источнику, решения о взыскании неисполненных налоговых обязательств были приняты в целях взыскания обязательств, рассчитанных в установленном законодательством порядке. Отмечается, что по трем судебным делам Административный суд РА удовлетворил иски ООО "Онира клаб", на основании допущенных при административном производстве нарушений процессуальных норм, но Комитет государственных доходов обжаловал судебные акты в срок и в порядке, установленном административным производством. Два из них уже приняты к производству.

Кроме того, по итогам акта проверки от 16.09.2020, был наложен штраф за осуществление деятельности без лицензии ("Онира Клуб" осуществлял деятельность казино в 2 разных зданиях, на одно из которых у него не было лицензии). Решение было оспорено компанией в ноябре 2020 года. Административный суд РА решением от 19 июля 2021 года не отрицал факт правонарушения, и в основе удовлетворения иска компании были указаны иные обоснования. Будучи не согласным с обоснованиями суда о признании акта проверки недействительным, КГД, в свою очередь, в административном порядке обжаловал данное решение, которое было принято к производству суда 27 сентября 2021 года.

"Следовательно, утверждение о том, что ООО "Онира Клаб", управляющее казино Шангри-Ла, выиграло в суде дело у КГД, добившись признания недействительными актов на сумму около 6 млрд драмов, является поспешным и выводом, искажающим реальность и не следует из регулировок административного судопроизводства РА", - заявили в КГД..

Напомним, что в июле 2020 года Минфин Армении лишил лицензии компанию "Онира клаб". Компания получила лицензию на организацию игорного дома от Минфина 1 января 2014 года. Основанием для лишения компании лицензии послужила неуплата полной суммы государственной пошлины за третий квартал 2020 года. Отмечалось, что комиссия по лицензированию лотерей, игр с выигрышем и казино провела 8 июля заседание и приняла решение признать потерявшей силу лицензию, предоставленную ООО "Онира клаб" для организации казино.

Ранее в июне 2020 года Служба национальной безопасности провела обыск в особняке лидера партии "Процветающая Армения", крупного бизнесмена Гагика Царукяна. Он стал фигурантом трех уголовных дел. Одно из них был связано с деятельностью "Онира клаб". Согласно материалам дела, в результате незаконной деятельности казино государству причинен ущерб в размере порядка 60 миллионов долларов.

Между тем, дирекция компании выступила с заявлением, отметив, что глава ППА Гагик Царукян сдал "Онира Клаб" в доверительное управление, никаких нарушений она не допускала. Подчеркивалось, что КГД и Минфин постоянно проводили проверки в казино. Никаких нарушений найдено не было. В компании заявили, что в ее отношении решили "сфабриковать дело" после известных заявлений Царукяна, начав политическое преследование в отношении крупного бизнесмена и депутата.