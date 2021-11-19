Пятница, 19 Ноября 2021 16:48

АрмИнфо.Грузия не будет участвовать в инициативе <платформы шести>(3+3).

Как сообщает АПА, об этом заявил заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани в ходе выступления в формате <Час министра> в парламенте. Он отметил, что ясно выразил позицию Грузии по данному вопросу на встрече с турецким, азербайджанским и армянским коллегами.

Отметим, что лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган выступили с инициативой о шестистороннем формате (Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Турция, Иран) сотрудничества по Карабаху и вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в регионе. Данную инициативу пока не поддерживает Грузия, которая отказывается от участия в каких-либо инициативах с участием российской стороны, ответ однозначный не дала и Армения. Инициатива была предложена после подписания трехстороннего заявления по прекращению кровопролития в зоне нагорно-карабахского конфликта. Агрессия была развязана азербайджано- турецким тандемом против Арцаха 27 сентября 2020 года. Боевые действия длились 44 дня.