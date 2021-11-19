Пятница, 19 Ноября 2021 14:09

АрмИнфо.К сожалению, сегодняшнее заседание Межправительственного совета ЕАЭС проходит в напряженной для нашей страны обстановке. Об этом 19 ноября на заседании Межпрасовета ЕАЭС в расширенном составе заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В этой связи он напомнил, что и год назад, когда Армения принимала очередное заседание Межправсовета, так и сегодня, государство сталкивается с серьезными вызовами, угрожающими ее безопасности.

Премьер-министр отметил, что регион был втянут в новый виток эскалации, который к несчастью привел к очередным человеческим жертвам. <Ответственность за это несет Азербайджан, военные провокации которого направлены на подрыв территориальной целостности нашей страны и срыв договоренностей, достигнутых в трехсторонних заявлениях от 9 ноября 2020-го и 11 января 2021 года>, - констатировал он.

Коснувшись эпидемиологической ситуации, Пашинян заметил, что почти 2 года как мир, в том числе и евразийская интеграция, развиваются на фоне новых глобальных социально-экономических вызовов, возникших в результате пандемии коронавируса.

В следствие сложной эпидемиологической обстановки и высокой нагрузки системы здравоохранения выявлена востребованность в оперативном решении задач, в том числе в фармацевтической отрасли. В этом контексте глава правительства Армении, выразил мнение, что последовательная реализация плана мероприятий по повышению уровня обеспеченности стран Союза стратегическими важными лекарствами в долгосрочной перспективе позволит создать полный цикл их производства и повысить уровень самодостаточности государств ЕАЭС. Он отметил, что ограничения на передвижения и другие меры, предпринятые с целью защиты здоровья населения, в целом, негативно сказались на эффективности большинства отраслей экономики, что отразилось на показателях 2020 года.