Пятница, 19 Ноября 2021 12:33

АрмИнфо. Процесс подготовки демаркации начнется с нулевой точки. Об этом 19 ноября на парламентских брифингах заявил председатель постоянной парламентской Комиссии по обороне и безопасности Андраник Кочарян.

По его словам, Армения дала свое согласие на участие в старте данного процесса. При этом депутат правящей фракции не стал раскрывать подробностей, связанных с предложениями.

Депутат фракции "Гражданский договор" Эдуард Агаджанян, в свою очередь, заявил, что Армения готова начать процесс формирования соответствующей комиссии. По его словам, Армения отправила письменное уведомление о принятии предложения России. Как указал Агаджанян, на сегодня рано говорить о содержательной части, речь идет лишь о начале подготовительных работ.

Вместе с тем, как считает депутат ГД Артур Ованнисян, подобные переговоры не бывают публичными, "они секретные".