Пятница, 19 Ноября 2021 12:07

АрмИнфо. По итогам очередной эскалации ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном приходится констатировать, что именно ситуация на границе вышла на первый план, обойдя Карабах.

Распутать же приграничный узел между Арменией и Азербайджаном будет намного сложнее, чем даже карабахский. Подобное мнение выразил АрмИнфо ведущий научный сотрудник Центра евро- атлантической безопасности Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов.

"Военные столкновения между Арменией и Азербайджаном уже давно превратились в неразрывную часть региональной геополитики. Однако, бои имевшие место 16 ноября требуют особого внимания, поскольку они являются самым крупным столкновением за год, прошедший после достижения совместного заявления лидеров России, Армении и Азербайджана о прекращении огня в Карабахе. Отдельной темой являются итоги этих боев - десятки погибших, пропавших без вести и плененных военнослужащих с двух сторон", - подчеркнул он.

Возвращаясь к трансформации межгосударственной границы в основной сюжет армяно- азербайджанского конфликта, аналитик констатировал, что вокруг данного сюжет сегодня параллельно завязывается несколько узлов. В рамках которых Азербайджан пытается получить через территорию Армении коридор для связи с Нахиджеваном. Армения в свою очередь пытается этому противостоять, отталкиваясь от опасений, что уступки могут обрести характер бесконечности и стать серьезной угрозой самому ее суверенитету.

На подобном фоне посреднические усилия Москвы и ее равнозначная удаленность от сторон конфликта, согласно аналитику, вызывают определенное недовольство в экспертных кругах и армянских СМИ. Особенно на фоне предельно ясной позиции Анкары во всем и везде в данном конфликте поддерживающей Баку. В этом свете, Маркедонов обратил внимание на совершенно различные значения и роли Турции и РФ в конфликте между Арменией и Азербайджаном.

"Турция - последовательный сторонник Азербайджана. Меж тем как Россия - модератор в конфликте, чье модераторство принимается Баку, Ереваном и Минской группой ОБСЕ. В этом свете, сравнивать позиции Москвы и Анкары, не выходя за рамки корректности, возможно исключительно в случае полного осознания данных, на мой взгляд, принципиальных различий между Турцией и Россией. Здесь, думаю, уместно напомнить, что именно РФ по-прежнему является главным медиатором в процессе конфликтного менеджмента. И именно Россия поспособствовала приостановке военных действий и 16 ноября. И вот здесь важно отметить, что останавливать кровопролитие Москве раз от разу все сложнее. Территория Республики Армения - это не спорный Карабах. И необходимо понимать, что ввод в действие механизмов ОДКБ и гарантий, которые Россия дала Армении по Договору от 1997 года чревато рисками, в том числе для карабахского направления миротворческой активности Москвы", - подытожил Маркедонов.

Обстреляв позиции армянских ВС на восточном направлении, Азербайджан 14 ноября развернул очередной виток эскалации в конфликте с Арменией. 16 ноября подразделения ВС Азербайджана атаковали с применением артиллерийских средств, бронетехники и стрелкового оружия армянские позиции на все том же направлении, совершив проникновение на территорию Армении. В результате локальных боев у обеих сторон есть потери. Боестолкновения прекратились с 18:30, согласно договоренности, достигнутой при посредничестве российской стороны.