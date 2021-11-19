Пятница, 19 Ноября 2021 11:15

АрмИнфо. В Армении за последние сутки было проведено 8 148 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 799 граждан (9,8%), выздоровело 1 903 человека, скончалось - 29. Согласно сообщению Министерства здравоохранения, по

положению на 11:00 19 ноября фактическое лечение получают 22 243 пациента.

Общее число случаев, когда у граждан диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни, достигло 1402 (0,4%).

С момента вспышки пандемии в Армении зарегистрировано в общем счете 332 713 случаев заражения коронавирусом (14,5% от числа граждан сдавших тест), при этом выздоровело 301 856 человек (90,71%), скончалось - 7 212 (2,1%). В общей сложности в Армении провели 2 289 360 тестов на коронавирус.