Пятница, 19 Ноября 2021 11:14

АрмИнфо.Военнослужащие российского миротворческого контингента в составе мобильных патрульных групп совершили многокилометровый марш на современных бронетранспортерах БТР-82А и автомобилях КАМАЗ улучшенной проходимости по дорогам общего пользования и по грунтовым труднопроходимым дорогам в Нагорном Карабахе.

Как сообщает Минобороны РФ, в ходе патрулирования вдоль линии разграничения сторон российскими миротворцами ведётся контроль за соблюдением режима прекращения огня, наблюдение за воздушной обстановкой и опрос местных жителей.

<Сегодня мы проводим мониторинг в Аскеранском районе вдоль линии разграничения сторон, ведём контроль обстановкой в рамках обеспечения безопасности. Изредка совершаем остановки в населённых пунктах, общаемся с местными жителями на предмет нарушения мирного соглашения>, - рассказал представитель российского миротворческого контингента Андрей Касьянов. На двадцати семи наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.