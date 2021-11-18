Четверг, 18 Ноября 2021 18:36

АрмИнфо.Южный Кавказ был среди тем, которые обсудила американо-турецкая группа Высокого уровня по вопросам обороны во время встречи в Пентагоне 16 ноября.

<Основываясь на недавних разговорах между президентом США Байденом и президентом Турции Эрдоганом, а также между министром обороны Остином и министром национальной обороны Акаром, делегации обсудили широкий круг функциональных и региональных вопросов>. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны подполковник Антон Семелрот, передает Туран.

<Это включает транснациональные приоритеты, такие, как борьба с терроризмом и региональная безопасность в Афганистане, Африке, Южном Кавказе, Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке>, - отметил он.

Лаура Купер, выполняющая обязанности помощника министра обороны США по вопросам международной безопасности, подчеркнула также сотрудничество двух стран по Черному морю.

Стороны также обсудили сотрудничество в области обороны. Так, Лаура Купер подтвердила признание США потребностей Турции в военной модернизации в поддержку НАТО.

По словам представителей Пентагона, делегации договорились о последующей встрече в Анкаре