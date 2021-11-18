Четверг, 18 Ноября 2021 18:12

АрмИнфо. Последняя вооруженная эскалация на границе между Арменией и Азербайджаном имеет несколько причин. Подобное выразил АрмИнфо заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.

"Знаете ли, эйфория Баку после победы в прошлогодней войне в Нагорном Карабахе подогревается внешними силами, не заинтересованными в расширении присутствия РФ на Южном Кавказе. В целом, возможности крупномасштабной войны между Арменией и Азербайджаном на сегодня я не вижу, но и исключать совсем вероятность новой войны в Карабахе также нельзя. Новую войну могут спровоцировать как внутриполитические причины - за прошедший год Азербайджан поставленных целей так и не достиг, так и вмешательство внешних сил, к примеру, Турции", - подчеркнул он.

Согласно Евсееву, Москва, конечно же может предотвратить перспективу расширения зоны конфликта, перебросив часть военных из базирующейся в Гюмри 102-й РВБ, к границе. Тем самым на Азербайджан будет оказано давление, которое, по его оценкам, сейчас неспособны оказать на него Вооруженные силы Армении. Последние, на взгляд эксперта, все еще требуют восстановления и к масштабным боевым действиям не готовы.

По словам эксперта, во всем этом опять-таки присутствует и проблема коммуникаций, существенно затрудняющая возможный ввод дополнительного военного контингента в Армению. В частности, Евсеев считает подобным препятствием отсутствие общей границы между Россией и Арменией. В этом свете, он считает целесообразным создание на территории Армении второй военной базы РФ, поскольку 102-я РВБ вообще не предназначена для обороны Армении от Азербайджана.

"Во всей этой ситуации есть и вина властей Армении. И вина немалая. В первую очередь ввиду отсутствия шагов Еревана в направлении снижения напряжения в регионе. В конце концов, руководитель страны должен, обязан обеспечивать ее территориальную целостность. И если уж ваш премьер-министр обеспечивать ее неспособен, то, наверное, ему все-таки стоит подать в отставку и открыть путь людям, которые смогут ее обеспечить", - заметил он.

Отметив тщетность любых попыток шантажа в отношении России, Евсеев подчеркнул, что воевать в Армении вместо армян Россия не будет. Она может это делать лишь вместе с армянами. В этом свете, он выделил двуличную, на его взгляд, политику армянского руководства, собственноручно провоцирующего в стране антироссийские настроения и параллельно ожидающего помощи от России в условиях отсутствия каких-либо шагов в направлении создания инфраструктуры, по которой эта помощь могла бы дойти до Армении.

Обстреляв позиции армянских ВС на восточном направлении, Азербайджан 14 ноября развернул очередной виток эскалации в конфликте с Арменией. 16 ноября подразделения ВС Азербайджана атаковали с применением артиллерийских средств, бронетехники и стрелкового оружия армянские позиции на все том же направлении, совершив проникновение на территорию Армении. В результате локальных боев у обеих сторон есть потери. Боестолкновения прекратились с 18:30, согласно договоренности, достигнутой при посредничестве российской стороны.