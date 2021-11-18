Четверг, 18 Ноября 2021 12:38

АрмИнфо.В Армении за последние сутки было проведено 10 074 теста на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 1 019 граждан (10,1%), выздоровел 1 461 человек, скончалось 30. Согласно сообщению Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 18ноября фактическое лечение получает 23 381 пациент.

Общее число случаев, когда у граждан диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни, достигло 1397 (0,4%). С момента вспышки пандемии в Армении зарегистрировано в общем счете 331 914 случаев заражения коронавирусом (14,5% от числа граждан сдавших тест), при этом выздоровело 299 953 человека (90,4%), скончалось - 7 183 (2,1%). В общей сложности в Армении провели 2 281 212 тестов на коронавирус.