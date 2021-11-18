Четверг, 18 Ноября 2021 12:38

АрмИнфо. Защитник прав человека РА Арман Татоян на встрече с руководителем армянского офиса ЮНИСЕФ Кристин Вайганд высоко оценил активное сотрудничество с Организацией в области защиты прав детей.

Как сообщает пресс-служба Омбудсмена РА, в ходе встречи обсуждалась ситуация с защитой прав детей в приграничных общинах и ставших приграничными из-за недавней войны, особенно вопросы, связанные с реализацией права на образование.

Татоян рассказал о нарушениях прав детей на дороге Горис-Капан из-за незаконного пограничного и таможенного контроля Азербайджана, в частности, нарушение права на образование. Он отметил, что в некоторых частях Сюникской области азербайджанские вооруженные силы дислоцируются в непосредственной близости от школ, что абсолютно недопустимо и противоречит международным требованиям по защите прав детей.

Отдельно упоминалась ситуация с реализацией прав детей в учреждениях по уходу и защите детей при возвращении из учреждений в семью.

Дальнейшее сотрудничество между двумя учреждениями в области защиты детей, реализация совместных программ по защите детей, включая подготовку внеочередного публичного отчета о состоянии выполнения Республикой Армения обязательств по Конвенции ООН о правах ребенка и протоколах к ним.