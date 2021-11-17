Среда, 17 Ноября 2021 15:04

АрмИнфо.В Армении наблюдается снижение темпов распространения коронавируса. Об этом в ходе брифинга сообщила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян.

При этом она с сожалением отметила, что количество летальных исходов и тяжелой формы протекания болезни все еще сохраняет высокую динамику, отставая от волны снижения заболевания на 2-3 недели. В этом контексте министр выразила надежду, что уже через неделю темпы смертности от коронавируса в Армении снизятся.

В результате замедления динамики заражения, по словам Аванесян, с больничными ресурсами уже проблем нет. <Всех, кто нуждается в госпитализации - госпитализируют. И это очень важно с точки зрения предоставления надлежащего и своевременного лечения>, - подчеркнула она.

Отметим, что в Армении по положению на 17 ноября фактическое лечение получают 23 856 пациентов. С момента вспышки пандемии в Армении зарегистрировано в общем счете 330 895 случаев заражения коронавирусом (14,6% от числа граждан сдавших тест), при этом выздоровело 298 492 человека (90,2%), скончалось - 7 153 (2,1%) и еще 1394 от побочных заболеваний. В общей сложности в Армении проведено 2 271 138 тестов на коронавирус.

По данным Министерства здравоохранения на 14 ноября с.г. в Армении было введено 1 004 493 доз вакцин от коронавируса, их коих первый компонент получили 682 188 граждан, второй компонент - 322 305 (11% от численности населения страны ). Согласно сообщению Минздрава в сентябре с.г., из общего числа вакцинированных граждан доля иностранцев составляет всего 4%.