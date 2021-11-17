Среда, 17 Ноября 2021 11:28

АрмИнфо.Армения внедряет институт уполномоченного по делам диаспоры в зарубежных странах. Законопроект "О внесении изменений в Закон Республики Армения "О публичной службе" 17 ноября был одобрен во втором и окончательном чтении.

Как накануне в парламенте заявил Верховный комиссар по делам диаспоры Заре Синанян, внедрением института уполномоченного по делам диаспоры в зарубежных странах будут расширены сетевые возможности Офиса Верховного комиссара. "Целью внедрения Института уполномоченных по делам диаспоры является развитие взаимодействия Армения-Диаспора, повышение эффективности работ, осуществляемых в этой сфере, обеспечение стабильных отношений между армянскими общинами и целевое вовлечение потенциала общины, а также содействие сохранению армянской идентичности, организации мероприятий, направленных на репатриацию и интеграцию армян диаспоры в Армении", - заявил он.

Уполномоченные по делам диаспоры будут назначаться представители армянских общин данных стран решением премьер-министра Армении по предложению Верховного комиссара по делам диаспоры в статусе общественных советников в зарубежных странах (без зарплаты и с ненормированным рабочим днем). Они будут давать профессиональные консультации по вопросам сотрудничества Армения-Диаспора, поддержат работу, проводимую верховным уполномоченным по делам диаспоры в области сотрудничества с диаспорой. Инициатива не потребует дополнительных финансовых ресурсов из госбюджета, поскольку не будут считаться государственными служащими Армении.