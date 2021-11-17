Среда, 17 Ноября 2021 11:27

АрмИнфо. Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде выразил обеспокоенность новой эскалацией на границе между Арменией и Азербайджаном и призвал две страны проявить сдержанность.

Хатибзаде также призвал страны воздерживаться от эскалации конфликта.

Представитель иранского, отметив необходимость уважать международно-признанные границы двумя странами, призвал две стороны урегулировать ситуацию посредством диалога и мирными путями, передает ИРНА.

Напомним, 16 ноября около 13:00 подразделения Вооруженных сил Азербайджана атаковали армянские позиции, расположенные в восточном направлении границы. Противник использовал артиллерию, бронетехнику, огнестрельное оружие различного калибра. В результате ответных действий армянской стороны согласно МО РА, у противника имеются большие потери в живой силе и технике. У армянской стороны тоже есть потери.

В МО РА поздно вечером сообщили, что согласно договоренности, достигнутой при посредничестве российской стороны, огонь в восточном направлении границы Армении прекращен с 18:30, ситуация относительно стабилизировалась. В МО РА обнародовали имя одного погибшего армянского военнослужащего и сообщили о пленении противником 13 армянских военных. Отмечается, что потеряна связь с еще 24 военными. Сообщается также о потере двух боевых позиций с армянской стороны.