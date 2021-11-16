Вторник, 16 Ноября 2021 23:03

АрмИнфо.Совет Безопасности ООН пока не планировал заседания по ситуации на армяно-азербайджанской границе, но члены Совбеза могут это обсудить, заявил постпред Франции при ООН Николя де Ривьер, передает РИА Новости.

<На повестке ничего. Но посмотрим. Мы можем обсудить это>, - сказал де Ривьер журналистам.