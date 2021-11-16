|Блок <Армения> выступил с заявлением в связи с эскалацией ситуации на границе
|Эдуард Агаджанян: Есть необходимость в размещении мониторинговой группы ОБСЕ вдоль армяно-азербайджанской границы
|Совет Безопасности ООН пока не планировал заседания по ситуации на армяно-азербайджанской границе
|Состоялся телефонный разговор премьер-министра Армении с Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем
|Президент Армении представит ситуацию на армяно-азербайджанской границе в ходе форума The Bloomberg New Economy в Сингапуре
|Секретарь Совбеза встретился с послом США
|Владимир Путин провел телефонный разговор с Николом Пашиняном
|МИД: Россия находится в контакте с Азербайджаном и Арменией для перевода ситуации с обострением на границе в мирное русло
|Пашинян: В условиях молчания международного сообщества Азербайджан продолжает агрессивные действия в отношении Армении
|Шойгу призвал Армению и Азербайджан прекратить действия, провоцирующие эскалацию
|Секретариат ОДКБ не получал официальных обращений от Армении о помощи
|Секретарь Совбеза принял Посла Ирана
|ВС Армении удалось уничтожить 4 БТР и 1 <Урал> противника: Агаджанян о ситуации на границе
|Армения пока не передавала России официального запроса о помощи с ситуацией на границе
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Действующий председатель ОБСЕ отреагировала на эскалацию ситуации вдоль армяно- азербайджанской границы
|Пашинян примет участие в Демократической конференции Байдена
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|Военный эксперт: ОДКБ превратилась в военно-политического кастрата
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|Секретарь Совбеза Армении и посол Франции обсудили вторжение ВС Азербайджана на территорию РА
|Правящее большинство заявило о возможности РФ предотвратить напряженность в пределах границ ОДКБ и возможной альтернативе для Армении
|МО Армении сообщает о потерях в живой силе и позиций
|Минобороны Армении: ВС Азербайджана сопровождают инициированное 16 ноября нападение широкомасштабной дезинформационной кампанией
|МИД Армении призвал международное сообщество отреагировать на поползновения Азербайджана
|Армения призвала Россию помочь защитить свои территории от азербайджанских поползновений
|Великобритания придает важность урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках формата Минской группы ОБСЕ
|Минобороны Армении сообщили о четырех раненных на передовой
|Эмиль Карат: <Очень важно, чтобы моя Родина двигалась вперед с прямой спиной>
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|Минобороны Армении: Ситуация на восточных рубежах страны напряженная
|Прогноз: Последствия выбора между плохим и наихудшим еще очень долго будут сказываться на Армении
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АрмИнфо.Совет Безопасности ООН пока не планировал заседания по ситуации на армяно-азербайджанской границе, но члены Совбеза могут это обсудить, заявил постпред Франции при ООН Николя де Ривьер, передает РИА Новости.
<На повестке ничего. Но посмотрим. Мы можем обсудить это>, - сказал де Ривьер журналистам.
|Блок <Армения> выступил с заявлением в связи с эскалацией ситуации на границе
|Эдуард Агаджанян: Есть необходимость в размещении мониторинговой группы ОБСЕ вдоль армяно-азербайджанской границы
|Совет Безопасности ООН пока не планировал заседания по ситуации на армяно-азербайджанской границе
|Состоялся телефонный разговор премьер-министра Армении с Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем
|Президент Армении представит ситуацию на армяно-азербайджанской границе в ходе форума The Bloomberg New Economy в Сингапуре
|Секретарь Совбеза встретился с послом США
|Владимир Путин провел телефонный разговор с Николом Пашиняном
|МИД: Россия находится в контакте с Азербайджаном и Арменией для перевода ситуации с обострением на границе в мирное русло
|Пашинян: В условиях молчания международного сообщества Азербайджан продолжает агрессивные действия в отношении Армении
|Шойгу призвал Армению и Азербайджан прекратить действия, провоцирующие эскалацию
|Секретариат ОДКБ не получал официальных обращений от Армении о помощи
|Секретарь Совбеза принял Посла Ирана
|ВС Армении удалось уничтожить 4 БТР и 1 <Урал> противника: Агаджанян о ситуации на границе
|Армения пока не передавала России официального запроса о помощи с ситуацией на границе
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Действующий председатель ОБСЕ отреагировала на эскалацию ситуации вдоль армяно- азербайджанской границы
|Пашинян примет участие в Демократической конференции Байдена
|Омбудсмен: Вооруженные силы Азербайджана совершили открытый теракт против Армении
|Военный эксперт: ОДКБ превратилась в военно-политического кастрата
|Минобороны Армении сообщило о пленении Азербайджаном 12 армянских военнослужащих
|Секретарь Совбеза Армении и посол Франции обсудили вторжение ВС Азербайджана на территорию РА
|Правящее большинство заявило о возможности РФ предотвратить напряженность в пределах границ ОДКБ и возможной альтернативе для Армении
|МО Армении сообщает о потерях в живой силе и позиций
|Минобороны Армении: ВС Азербайджана сопровождают инициированное 16 ноября нападение широкомасштабной дезинформационной кампанией
|МИД Армении призвал международное сообщество отреагировать на поползновения Азербайджана
|Армения призвала Россию помочь защитить свои территории от азербайджанских поползновений
|Великобритания придает важность урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках формата Минской группы ОБСЕ
|Минобороны Армении сообщили о четырех раненных на передовой
|Эмиль Карат: <Очень важно, чтобы моя Родина двигалась вперед с прямой спиной>
|Прогнозировать неминуемый взрыв народного недовольства как результат подписания мира с Азербайджаном преждевременно - Мискарян
|Прогноз: В своем стремлении на Восток Турция никогда не остановится
|Глава МИД Армении и Еврокомиссар обсудили гуманитарные проблемы, вызванные агрессией Азербайджана против Арцаха
|Минобороны Армении: Ситуация на восточных рубежах страны напряженная
|Прогноз: Последствия выбора между плохим и наихудшим еще очень долго будут сказываться на Армении
|Путин и Раиси обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
|Армения пересматривает порядок выдачи паспортов гражданам мужского пола
|Армянский депутат привлек внимание России и ОДКБ на действия Азербайджана в Сюнике
|Посол России и секретарь Совбеза Армении обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
|Омбудсмен Армении предостерег армянских чиновников
|В Армении наблюдается замедление темпов распространения коронавируса
|Правительство Армении инициирует очередной законопроект, нацеленный на использование потенциала диаспоры
|Более 4 тыс. паломников посетили монастыри Амарас и Дадиванк за год деятельности миротворческого контингента России в Нагорном Карабахе
|Парламент Армении сегодня проведет экстренное заседание по вопросу пленных и удерживаемых в Азербайджане граждан
|Путин и Макрон обсудили положение дел в зоне карабахского конфликта
|Оппозиционные фракции Национального собрания Армении бойкотируют работы очередного заседания парламента
|Сопредседатели МГ ОБСЕ призвали Ереван и Баку немедленно предпринять конкретные шаги по деэскалации ситуации
|Глава МИД Армении призвал партнеров по Восточному партнерству отказаться от двойных стандартов по вопросу поведения Азербайджана
|Глава МИД Азербайджана встретился с замгенсека НАТО
|Россия и Турция обсудили взаимодействие на Южном Кавказе
|Армения и Евросоюз подписали Соглашение об общем авиационном режиме
|Готов денно и нощно служить Республике Армения: Папикяна представили высшему офицерскому составу ВС
|Украинские парламентарии посетили Мемориал жертв Геноцида армян в Османской империи
|«Сила одного драма» - фонду «Преподавай, Армения»
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 12 сентября
|Армения и Грузия изучают возможности расширения взаимодействия в борьбе со стихийными бедствиями
|Посол Армении в Украине отметил существенное продвижение армяно-украинских отношений
|Арман Татоян рассказал о приоритетных шагах Армении сегодня
|<Аврора> и представительство ООН в Армении организуют Рождественскую благотворительную ярмарку
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|Совет Совбеза Армении выступил с заявлением в связи с ситуацией на восточных рубежах страны
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