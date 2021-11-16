Вторник, 16 Ноября 2021 16:24

АрмИнфо. Армянские власти обращаются к Москве с призывом защитить от атаки азербайджанских войск суверенную территорию республики. Об этом в эфире Общественного телеканала заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян, констатировав, что сегодня днем ВС Азербайджана атаковали армянские позиции в восточном направлении границы.

"Поскольку нападение совершено на суверенную территорию Армении, согласно договору от 1997 года, мы обращаемся к РФ с призывом защитить территориальную целостность Армении. Сейчас готовится письменное обращение", - отметил Григорян, добавив, что Армения ожидает помощи России.

По его словам, Армения ожидает, что Россия окажет помощь и у страны будет возможность восстановить свою территориальную целостность. Он также напомнил, о красной черте для РФ в виде границ РА и отметил, что именно исходя из этого, армянская сторона обращается за помощью к российской стороне.

<Если возможно переговорным путем, если же нет, то иными путем ожидаем помощи от России>, - сказал он, добавив, что армянская сторона также планирует обратиться и в ОДКБ.