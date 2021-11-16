Вторник, 16 Ноября 2021 16:02

АрмИнфо. Все последние действия оппозиции ничем не мотивированы, и соответственно не способны возыметь действие к преодолению имеющихся в Армении проблем и текущего внутриполитического кризиса. Напротив, они направлены на их еще более усугубление. Подобное мнение выразил АрмИнфо общественно-политический деятель Гарегин Мискарян.

"Возникшие и продолжающие возникать перед нашей страной проблемы, вызовы и угрозы и тактика, взятая на вооружение на протяжении последнего года парламентской оппозицией, как минимум, совершенно несопоставимы по своему значению. В этом свете, я не вижу никакой необходимости уделять особое внимание митингам и каким-то другим их шагам, тем более заявлениям", - подчеркнул он.

Комментируя перспективы влияния на внутриполитическую ситуацию в Армении намеченных к подписанию очередных договоренностей с Азербайджаном, Мискарян подчеркнул важность содержания подобного документа. Но, по его оценкам, ожидать сегодня внутреннего взрыва, выхода десятков, а то и сотен тысяч людей на акции протеста против действующей власти в связи с этим не приходится. <Перспективы всецело зависят от содержания предполагаемого мирного договора, соглашения или очередного трехстороннего заявления с участием Армении, России и Азербайджана. Поэтому прогнозировать неминуемый взрыв народного недовольства как результат подписания мира с Азербайджаном, вне зависимости от содержания предполагаемого договора преждевременным>,

- отметил он.

"Необходимо понимать, что очень часто декларируемая оппозицией реальность и реальность настоящая, скажем так, существенно отличаются друг от друга. В этом свете, зафиксируем немаловажный, на мой взгляд, факт. Многие звучащие до сего дня на улице опасения и неутешительные прогнозы из уст представителей как парламентской, так и внепарламентской оппозиции так и не обросли реальностью. Речь, в частности, идет об анонсируемой ими как непреложный факт готовности руководства Армении подписать весьма невыгодный для нашей страны документ. Назывался даже срок - 9 ноября. Но мы видим, что не произошла даже встреча Пашинян - Путин - Алиев", - подытожил Мискарян.