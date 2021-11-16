Вторник, 16 Ноября 2021 15:59

АрмИнфо. Находящийся с рабочим визитом в Брюсселе министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился с Еврокомиссаром по вопросам расширения и европейской политики соседства Оливером Вархели.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, министр иностранных дел РА и Еврокомиссар обменялись мнениями о дальнейшем развитии отношений Армения-ЕС, в том числе отраслевого сотрудничества с Евросоюзом.

Собеседники обсудили вопросы, касающиеся пакета помощи в рамках экономико- инвестиционного плана ЕС и дальнейшего эффективного сотрудничества в рамках принципов Восточного партнерства.

В ходе встречи также обсуждались вопросы региональной безопасности и стабильности. Мирзоян отметил, что всеобъемлющее и долгосрочное урегулирование нагорно-карабахского конфликта возможно только в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Были затронуты гуманитарные проблемы, возникшие в результате агрессии Азербайджана против Арцаха. В этом контексте Арарат Мирзоян подчеркнул необходимость безоговорочной и скорейшей репатриации армянских военнопленных, заложников и других задержанных лиц.