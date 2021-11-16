Вторник, 16 Ноября 2021 15:53

АрмИнфо.Осуществив в условиях фальшивой, ограниченной двумя политическими силами, альтернативы на внеочередных парламентских выборах в июне выбор между плохим и наихудшим, армянский избиратель собственноручно загнал себя в тупик. Подобное мнение выразил АрмИнфо общественно- политический деятель Сурен Саакян.

"К великому сожалению, итоги этих выборов уже имеют и будут иметь негативные последствия, которые наши граждане еще очень долго будут чувствовать на себе. Среди таких последствий я бы особо выделил переформатирование политического поля, что уже привело к появлению на нем еще более худшего содержания. И мы видим, что тот же стиль поведения правящей силы на проходящих сейчас местных выборах уже придал политическому полю еще больше хаотичности", - заметил он.

Последнее, на взгляд Саакяна, выражается в замене предреволюционных тезисов о политической борьбе на идеологической основе на практику из недавнего прошлого: злоупотребление административным ресурсом, покровительство, давление на оппозицию руками правоохранителей, "объяснительные работы" полиции, формирование атмосферы страха. Он также отметил, что все данные мероприятия кандидатов партии "Гражданский договор" на местных выборах, разумеется, обходят стороной. Политик оценивает данные тенденции как весьма озабочивающие и ни к чему хорошему не ведущие.

Комментируя итоги состоявшихся в воскресенье в ряде общин местных выборов, Саакян отметил различия в электоральном поведении избирателей на местных и общегосударственных выборах. На его взгляд, на местных выборах, в частности, люди избирают не партию, а конкретное лицо - кандидата на пост главы общины, а партия здесь отходит на второй план. Меж тем, доверие в отношении правящей партии "Гражданский договор", на его взгляд, существенно снизилось и продолжает падать.

"Разумеется, все это совершенно не означает, что в случае проведения парламентских выборов на следующей неделе их итоги будут существенно отличаться от итогов июньских выборов. Особенно в случае, если в основе выборов вновь будут лежать манипуляции вокруг образов внешнего и внутреннего врага в исполнении правящей партии. Весь вопрос в том, что, собственно, могут получить от таких выборов наши граждане, помимо очередного углубления водоразделов, окопов и траншей внутри общества. А также обретения некоторыми криминальными элементами вседозволенности, снижению политической дискуссии до уровня <герой - капитулянт> и, конечно, еще большего углубления текущей неопределенности. Все это в совокупности ведет к еще большей дезориентации, утере критериев оценки ситуации, формированию разочарования людей от политики, в целом, и от политиков, в частности. И как следствие - намерениям голосовать ногами", - подытожил Саакян.

Нпомним, что согласно опубликованным ЦИК Армении предварительным результатам состоявшихся 14 ноября выборов в органы местного управления в ряде общин страны, на выборах в Капане победу одержал возглавляемый руководителем общины Геворком Парсяном блок "Шант". Из 20 086 избирателей, принявших участие в выборах, 13 962 проголосовали за "Шант", правящая партия "Гражданский договор" получила 5 791 голос. На выборах в Иджеване из 12 383 избирателей 10 003 проголосовали за "Гражданский договор", чей список возглавил действующий руководитель общины Артур Чагарян. АРФД получила 1 964 голоса. В Степанаване также победила правящая партия в лице действующего мэра Армена Григоряна, набрав 4 004 голоса