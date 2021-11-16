Вторник, 16 Ноября 2021 12:22

АрмИнфо. Внедрением института по делам диаспоры будут расширены сетевые возможности Офиса Верховного комиссара. Об этом 16 ноября с трибуны Национального собрания Армении заявил Главный комиссар Заре Синанян, представляя проект закона "О внесении изменений в Закон Республики Армения "Об общественной службе". Документ был принят в первом чтении.

"Целью внедрения Института уполномоченных по делам диаспоры является развитие взаимодействия Армения-Диаспора, повышение эффективности работ, осуществляемых в этой сфере, обеспечение стабильных отношений между армянскими общинами и целевое вовлечение потенциала общины, а также содействие сохранению армянской идентичности, организации мероприятий, направленных на репатриацию и интеграцию армян диаспоры в Армении", - заявил он.

Уполномоченные по делам диаспоры будут назначаться представители армянских общин данных стран решением премьер-министра Армении по предложению Верховного комиссара по делам диаспоры в статусе общественных советников в зарубежных странах (без зарплаты и с ненормированным рабочим днем).

Как отметил Заре Синанян, уполномоченные по делам диаспоры будут давать профессиональные консультации по вопросам сотрудничества Армения-Диаспора, поддержат работу, проводимую верховным уполномоченным по делам диаспоры в области сотрудничества с диаспорой. Инициатива не потребует дополнительных финансовых ресурсов из госбюджета, поскольку не будут считаться государственными служащими Армении.

Напомним, что соответствующий проект решения был одобрен 21 октября на очередном заседании правительства РА. Перед принятием решения министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян предложил убрать из проекта решения предложение о запросе агремана для уполномоченных с иностранного государства, поскольку данная процедура, по его словам, предполагает назначение послов и постоянных представителей. "Это не дипломат, а человек, работающий с общиной", - пояснил Мирзоян.