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АрмИнфо.Национальное собрание Армении сегодня проведет срочное закрытое заседание по вопросу военнопленных и удерживаемых в Азербайджане лиц.
Как заявил спикер парламента Ален Симонян, не менее одной пятой от общего числа депутатов Национального собрания в официальном письменном заявлении предложили организовать экстренное обсуждение на представляющую общественный интерес тему "Проблемы выяснения судеб и возвращения на Родину военнопленных, заложников, пропавших без вести и других удерживаемых лиц".
Депутаты предложение приняли 61 голосом "за". Обсуждение пройдет за закрытыми дверями. Содокладчиками выступят представители компетентных органов.
Напомним, что оппозиционные фракции Национального собрания Армении "Айастан" и "Честь имею" объявили о бойкоте работы очередного заседания парламента, поскольку накануне правящее большинство отказало в обращении организовать слушания по ситуации на границе.
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|В Министерстве обороны обсудили новые направления сотрудничества с Советом Европы
|СНБ Арцаха: Межгосударственная дорога Степанакерт-Шуши-Бердзор открыта с обеих сторон
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|Омбудсмен опубликовал видеоматериал, подтверждающий усложнение связи между селами Бардзраван, Шурнух и Воротан
|Американский <Центр международной политики> разоблачил тайные попытки Турции повлиять на политику США
|Вице-премьер: Азербайджан продолжает торпедировать ход реализации достигнутых трехсторонних договоренностей
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Индия назначила военного атташе в Армению
|На саммите тюркоязычных стран в Стамбуле обсудят идею реализации <Туранского коридора>
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|ACBA Bank завершил крупное размещение акций и стал лидером по числу акционеров
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|В Армении наблюдается снижение динамики распространения коронавируса, при сохранении высоких темпов смертности
|Омбудсмен Армении продолжает указывать на серьезные гуманитарные проблемы в Сюникской области страны, вызванные действиями Азербайджана
|Президент Армении назвал недопустимым и неприемлемым любое посягательство в отношении границ, территориальной целостности и суверенитета РА
|Глава МИД Армении и Гендиректор ЮНЕСКО обсудили судьбу армянского наследия, оказавшегося под контролем Азербайджана
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