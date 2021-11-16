Вторник, 16 Ноября 2021 11:41

АрмИнфо.Национальное собрание Армении сегодня проведет срочное закрытое заседание по вопросу военнопленных и удерживаемых в Азербайджане лиц.

Как заявил спикер парламента Ален Симонян, не менее одной пятой от общего числа депутатов Национального собрания в официальном письменном заявлении предложили организовать экстренное обсуждение на представляющую общественный интерес тему "Проблемы выяснения судеб и возвращения на Родину военнопленных, заложников, пропавших без вести и других удерживаемых лиц".

Депутаты предложение приняли 61 голосом "за". Обсуждение пройдет за закрытыми дверями. Содокладчиками выступят представители компетентных органов.

Напомним, что оппозиционные фракции Национального собрания Армении "Айастан" и "Честь имею" объявили о бойкоте работы очередного заседания парламента, поскольку накануне правящее большинство отказало в обращении организовать слушания по ситуации на границе.