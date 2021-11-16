Вторник, 16 Ноября 2021 11:06

АрмИнфо.Многие актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, включая противодействие распространению коронавирусной инфекции были обсуждены в ходе продолжительного телефонного разговора лидера России Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Как сообщает пресс-служба Кремля, рассмотрено положение дел в нагорно-карабахском урегулировании. Россия, как отметил Владимир Путин, будет и далее предпринимать шаги, способствующие стабилизации обстановки и последовательной реализации достигнутых при российском посредничестве трёхсторонних договорённостей.

Выражено удовлетворение проведённым 12 ноября 2021 года в Париже очередным заседанием российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности с участием министров иностранных дел и обороны двух стран. Президенты высказались в пользу продолжения диалога по военно-политической проблематике, а также другим важным темам.