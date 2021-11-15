Понедельник, 15 Ноября 2021 22:55

АрмИнфо. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Эндрю Шофер - США, Игорь Ховаев - РФ и Брис Рокфей - Франция) выступили сегодня с заявлением в связи с эскалацией ситуации на линии разграничения между Арменией и Азербайджаном .

В заявлении отмечается, что сопредседатели с глубокой озабоченностью относятся к недавним инцидентам в регионе, в том числе вдоль армяно-азербайджанской границы.

При этом сопредседатели призывают стороны немедленно предпринять конкретные шаги по деэскалации ситуации. Сопредседатели также призывают стороны воздерживаться от подстрекательской риторики и провокационных действий и полностью выполнить обязательства, взятые на себя в соответствии с заявлением от 9 ноября 2020 года и другими совместно согласованными договоренностями о прекращении огня.

«Недавний рост напряженности подчеркивает необходимость согласованного, всеобъемлющего и устойчивого урегулирования всех остающихся вопросов, связанных с нагорно-карабахским конфликтом или вытекающих из него. Сопредседатели призывают стороны развивать прогресс, достигнутый в ходе совместных встреч министров иностранных дел Армении и Азербайджана, проведенных под эгидой сопредседателей в Нью-Йорке и Париже, продолжая участвовать в прямом диалоге, направленном на содействие к безопасности, стабильности и процветанию в регионе», - подытожили посредники.