Понедельник, 15 Ноября 2021 20:30

АрмИнфо.В Стамбуле состоялись консультации заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко с заместителем главы МИД Турции Седатом Оналом.

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, стороны обсудили широкий круг актуальных вопросов российско-турецкого взаимодействия на Южном Кавказе и в Центральной Азии.

В контексте нормализации отношений Баку и Еревана отмечена важность последовательной реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г. Подчеркнута актуальность запуска в ближайшее время регионального консультативного механизма для Южного Кавказа <3+3> (Азербайджан, Армения, Грузия плюс Россия, Турция, Иран).

Состоялся предметный обмен мнениями по ситуации в Центральной Азии, в том числе с учетом последних событий в Афганистане.

Проведена <сверка часов> по ряду других вопросов, касающихся положения дел на пространстве СНГ, в частности по обстановке на Украине.

Констатировано поступательное развитие многопланового российско-турецкого взаимодействия.