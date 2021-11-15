Понедельник, 15 Ноября 2021 16:28

АрмИнфо. Министр по чрезвычайным ситуациям РА Андраник Пилоян на встрече с временным поверенным в делах посольства Грузии в Армении Ираклием Кванчахадзе указал на важность активного и взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.

Как сообщает пресс-служба МЧС РА, учитывая схожесть стихийных бедствий, угрожающих Армении и Грузии, Пилоян подчеркнул важность тесного сотрудничества между соответствующими структурами в сфере чрезвычайных ситуаций, основа для которого была заложена в 1997 году Соглашением о сотрудничестве в предотвращении стихийных бедствий и ликвидации их последствий.

В свою очередь Ираклий Кванчахадзе поблагодарил команду МЧС РА за оказанное в 2017 году содействие грузинским партнерам в тушении лесных пожаров в Харагаульском национальном заповеднике в Боржоми.

В завершение встречи министр по чрезвычайным ситуациям поблагодарил гостей за визит и выразил надежду, что проект расширения сотрудничества между МЧС РА и МВД Грузии будет реализован в 2022-2023 годах.