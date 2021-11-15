Понедельник, 15 Ноября 2021 16:27

АрмИнфо. В отношениях между Арменией и Украиной можно отметить существенное продвижение. Об этом в беседе с журналистами заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении в Украине Владимир Карапетян на полях итоговой конференции Союза армян Украины в Ереване.

<Могу сказать, что идет и политический диалог. Мы пытаемся, где возможно, приблизить наши позиции. Но это нелегко, учитывая определенные геополитические явления. Вместе с тем, и возможно. В этом и заключается работа Посольства>, - отметил дипломат.

При этом он обозначил, что двусторонние отношения не должны ограничиваться политическими заявлениями, указав в этой связи на углубляющееся экономическое взаимодействие. <И достигнутые договоренности в рамках заседания армяно-украинской межправительственной комиссии, которое состоялось в сентябре в Ереване, говорят о том, что официальный Ереван и официальный Киев имеют желание развивать сотрудничество во всех сферах. И посольства должны делать все возможное для реализации этих желаний>, - подчеркнул Владимир Карапетян.

В этом контексте он рассказал, что после визита украинской делегации в Армению уже состоялись несколько мероприятий, которые являются продолжением достигнутых по итогу сентябрьского заседания договоренностей.

Посол заметил, что пока говорить о взаимных визитах на более высоком уровне сложно, однако обратил внимание на то, что заседание

межправкома возглавляли с армянской стороны министр экономики, с украинской - министр социальной политики. <Здесь украинскую делегацию приняли на уровне вице-премьера. Это говорит о том, что есть желание развивать двусторонние отношения. Но, безусловно, нужно проводить соответствующие работы и для встреч более высокого уровня>, - заметил Карапетян.

В беседе с журналистами народный депутат Украины, глава межпарламентской группы дружбы Армения-Украина Артем Дмитрук в свою очередь отметил, что основной акцент во взаимоотношениях между Арменией и Украиной нужно ставить на дружбе, назвав армянский и украинский братскими народами.

<Политический диалог с Арменией в лице нашей парламентской группы есть. Наша позиция четкая - необходимость дружбы, взаимодействия, торговли и взаимной поддержки друг друга. Чтобы всегда была возможность подставить плечо и подать руку помощи>,- отметил он.

Парламентарий напомнил, что во время визита армянских депутатов в Украину обсуждались возможные варианты взаимодействия по экономическим, стратегическим и другим направлениям. <На сегодняшний день этот процесс еще на переговорном этапе. Но, думаю, что уже через год, мы сможем обсудить конкретные вопросы экономического и стратегического взаимодействия. Сейчас мы налаживаем и укрепляем наши отношения, чтобы на их фундаменте выстроить что-то более значимое для двух государств>, - сказал Дмитрук.

Напомним, что с 2014 года контакты на высшем уровне между Арменией и Украиной были фактически заморожены. Украина даже отозвала своего посла <для консультаций> в связи с позицией Армении в крымским вопросом, в рамках которой Армения высказалась, в том числе и за то, чтобы в подобных конфликтах учитывалось основополагающее право народа на самоопределение. Последний официальный визит президента Армении в Украину датируется 2012 годом.

Отметим, что по данным Статкомитета РА, внешнеторговый оборот между Арменией и Украиной за 9 месяцев текущего года возрос на 9,3% , составив $111.6 млн. При этом зарегистрирован рост экспорта на 7,8% до $17.3 млн., при росте импорта на 9,6% до $94.3 млн.