Понедельник, 15 Ноября 2021 14:41

АрмИнфо. Совет Совбеза Армении выступил с заявлением в связи с ситуацией на восточных рубежах страны. Так, в заявлении, в частности говорится: «14 ноября около 13:00 на одном из восточных участков армяно-азербайджанской границы подразделения Вооруженных сил Азербайджана с помощью бронетехники вторглись на суверенную территорию Республики Армения. В результате этих действий ВС Азербайджана четыре боевые позиции ВС Армении оказались в осаде.

В результате переговоров азербайджанская военная техника и войска, вторгшиеся на суверенную территорию Республики Армения, покинули территорию Республики Армения, части Вооруженных сил РА были выведены из вышеуказанных четырех боевых позиций.

Тем не менее, азербайджанские военнослужащие, вторгшиеся на суверенную территорию Республики Армения в мае этого года, продолжают дислоцироваться на указанном участке.

Слухи о том, что командование Вооруженных сил РА или политическая власть не отдавало приказа оказать сопротивление, не соответствуют действительности. Совет Безопасности РА поручил соответствующим органам провести надлежащее расследование инцидента».

В тоже время в заявлении отмечается, что Совет Безопасности обращает внимание Российской Федерации, Организации Договора о коллективной безопасности и международного сообщества на продолжающиеся агрессивные действия Вооруженных Сил Азербайджана и подчеркивает, что эти действия направлены против суверенитета, территориальной целостности РА, региональной безопасности и стабильности, а также противоречит положениям трехсторонней декларации от 9 ноября 2020 года.

Совет Безопасности Республики Армения также выражает решимость властей и народа защищать суверенитет, территориальную целостность и независимость своей родины.

В Совете также коснулись ситуации близ села Чакатен, и отметили, что оказавшиеся под контролем Азербайджана участки автомагистралей Горис-Капан и Капан-Чакатен, «территории, которые не находятся на территории Республики Армения согласно имеющим прямое юридическое значение документам, касающимся границ Армении и Азербайджана в советские годы».

«Правительство Республики Армения приняло меры по созданию новой сети альтернативных дорог в Сюникской области, и эти работы будут завершены в ближайшее время. Считаем необходимым подчеркнуть, что ни один населенный пункт Республики Армения не лишен жизненно важного сообщения», - заявили в Совбезе.

Между тем, хорошо известно, что в результате установки КПП на этом участке шесть армянских сел оказались в блокаде.

«Совет Безопасности Республики Армения продолжает подчеркивать необходимость мирного урегулирования армяно-азербайджанской пограничной ситуации, то есть вывода войск с установленной де-юре границы Советской Армении и Советского Азербайджана и начала демаркации и делимитации границы под международной эгидой. Мы также призываем сопредседателей Минской группы ОБСЕ активизировать усилия по мирному и всеобъемлющему урегулированию нагорно-карабахского конфликта», - подытожили в Совбезе РА.