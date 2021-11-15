Понедельник, 15 Ноября 2021 11:36

АрмИнфо.Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Армении, правящая партия "Гражданский договор", возглавляемая премьер-министром Николом Пашиняном, потерпела сокрушительное поражение в общине Капан Сюникской области. ГД набрал большинство голосов в Иджеване и Степанаване.

Так, согласно информации ЦИК, по результатам выборов в органы местного самоуправления (ОМС), состоявшихся 14 ноября 2021 года в Капане Сюникской области, Иджеване Тавушской области, и Степанаване Лорийской области, в Капане одержала уверенную победу оппозиционная Националистическая партия "Блок Шант", пропорциональный список которой возглавил действующий глава укрупненной общины Геворк Парсян. "За" блок проголосовали 13 962 избирателя, партию "Гражданский договор" поддержали 5791 человек. Из 31 673 избирателей в голосовании приняли участие 20 087 граждан.

В общине Иджеван Тавушской области абсолютным большинством голосов победила партия "Гражданский договор". За правящую партию проголосовало 10 300 граждан, за АРФД - 1 964. В Иджеване проголосовали 33 009 человек из 12 383.

Партия власти также одержала уверенную победу в общине Степанаван Лорийской области. "Гражданский договор" поддержали 4 004 человека, АНК - 218, РПА - 705 человек. Из 13 343 избирателей Степанавана проголосовали 5 107.

Напомним, что накануне прошли выборы в ОМС в Степанаване, Капане и Иджеване по пропорциональной избирательной системе, а в общинах Арзни и Лермонтово по мажоритарной. В общине Арзни прошли выборы члена Совета старейшин, в Лермонтово - выборы главы общины и члена Совета старейшин.