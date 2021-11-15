Понедельник, 15 Ноября 2021 10:36

АрмИнфо.Происходящее на границах Армении несет прямую угрозу существованию армянской государственности, а поведение военно-политического руководства страны идет в разрез с национальными интересами государства. Лишь к такому печальному выводу можно прийти, анализируя происходящее, особенно на южных рубежах страны.

Так, накануне днем Минобороны Армении распространило информацию о том, что подразделения Вооруженных сил Азербайджана 14 ноября около 13:00 попытались обеспечить позиционное наступление на восточном направлении армяно-азербайджанской границы. В ведомстве добавили, что началась интенсивная перестрелка. <Армянские военные предотвратили попытки продвинуться и расположились в этом районе. Ситуация по-прежнему напряженная. На данный момент ведутся переговоры по урегулированию при посредничестве российской стороны. С армянской стороны жертв нет>, - отмечалось в сообщении ведомства.

Тем же вечером оборонное ведомство добавило, что по состоянию на 19:00, ситуация на восточном направлении армяно-азербайджанской границы, относительно стабилизировалась, перестрелки нет. <Сейчас идут переговоры по разрешению ситуации. С армянской стороны жертв нет. Добавим, что распространенная в социальных сетях информация о том, что на территорию Армении вошла азербайджанская техника, не соответствуют действительности>, - говорится в сообщении МО. Меж тем, как бы не хотелось верить достоверности информации, предоставляемой Минобороны РА, тем не менее приходится констатировать, что азербайджанская сторона распространила в сети видеоролики с места инцидента, где наглядно видно, что у ВС РА нет команды стрелять, и они отступают, дабы предотвратить столкновения с противником. К сожалению, в МО РА хранят глухое молчание в связи с этой ситуацией, и не понятно почему, армянские солдаты, стоящие на передовой лишены возможности защищать как себя, так и государственные рубежи страны. Более того, ближе к ночи стало также известно о том, что ВС Азербайджана устанавливают еще один контрольно-пропускной пункт на суверенной территории Армении с молчаливого согласия властей РА, однако без каких-либо правовых на то оснований. <15 ноября текущего года с 00:00 по местному времени азербайджанская сторона установит блокпост на подконтрольном ей участке дороги Капан-Чакатен для осуществления пограничного и таможенного контроля. Армянская сторона, соответственно, предпримет зеркальные меры и также установит на указанной дороге пограничные и таможенные посты. В то же время, сообщаем, что альтернативная дорога будет готова к концу текущего года>, - говорится в сообщении СНБ. Таким образом, шесть армянских сел оказались в блокаде и отрезаны от внешнего мира данным недальновидным решение армянских властей. Стоит также напомнить, что ранее премьер-министр РА Никол Пашинян на уточнение оппозиционных депутатов на каком основании ВС РА были отведены со своих позиций в Сюникской области признался, что соответствующий указ об отступлении дал он. По его заверению, он это решение об отступлении на десятки километров в глубь станы принял во избежание новых столкновений с противником.

В этих условиях становится очевидно, что действия сегодняшнего военно-политического руководства Армении не только не обеспечивают национальные интересы Армении, но и несут прямую угрозу армянской государственности. В условиях не способности или не желания руководства РА выполнять свои прямые функции по обеспечению безопасности страны, мы становимся очевидцами ползучей экспансии армянских территорий со стороны ВС Азербайджана. Это преступное бездействие армянских властей чревато самыми негативными последствиями для Армении.