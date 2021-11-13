Суббота, 13 Ноября 2021 13:33

АрмИнфо. Темпы распространения коронавируса в Армении уступают динамике, зарегистрированной по линии выздоровевших граждан.

Так, согласно сообщению Министерства здравоохранения, за прошедшие сутки в стране провели 10 338 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 1 251граждана (12,1%), при этом выздоровело 2 192 человека, число летальных исходов составило 39. Согласно источнику, по положению на 11:00 13 ноября фактическое лечение получает 27 642 пациента.

Общее число случаев, когда у пациентов диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни, достигло 1371 (0,4%). С момента вспышки пандемии в Армении зарегистрировано в общем счете 328 081 случай заражения коронавирусом (14,6% от числа

граждан сдавших тест), при этом выздоровело 292 092 человека (89%), скончалось - 6976 (2,1%). В общей сложности в Армении провели 2 237 401 тест на коронавирус.